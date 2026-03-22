Микологи предсказали «грибной бум» этой весной в подмосковных лесах

Наиболее богатый урожай весенних грибов микологи ожидают в окрестностях Каширы, Звенигорода и Талдома.
Ян Брацкий 22-03-2026 14:20
© Фото: Sven Walterhttp imagebroker.com#search Global Look Press

Биологи предсказали «грибной бум» этой весной в подмосковных лесах. Продвинутые любители «тихой охоты» могут собрать неплохой урожай саркосцифов, сморчков и строчков. Этому способствует активно тающий снег, снабжающий теплую почву водой, полагают специалисты.

«Судя по погодным условиям, первые грибы пойдут уже в начале апреля. Снег тает быстро, на улице достаточно тепло. Земля хорошо промокнет и прогреется, поэтому на юге Москвы и Подмосковья ожидаем урожай строчков», - сообщил aif.ru миколог Михаил Вишневский.

Речь идет только о ранних грибах, уточнил он. На летний и осенний урожай текущая погода никак не повлияет. Собирать весенние деликатесы нужно в сосновых и березовых лесах. Наиболее предпочтительными являются западные и южные направления. Самые крупные и вкусные грибы по весне растут в окрестностях Каширы, Звенигорода и Талдома.

Собирая весенние дары леса, важно внимательно смотреть, что попадает в корзинку. Есть риск нарваться на краснокнижного представителя грибного царства, за сбор которого можно получить крупный штраф. Об этом подмосковные власти предупредили ранее. И хотя соответствующий закон вступает в силу только 1 сентября, нарушать правила сбора грибов не стоит.

#Подмосковье #природа #Грибы #звенигород #миколог #сморчок
