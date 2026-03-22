Иран перешел к наступлению в войне с США и Израилем

Командующий центральным штабом ВС Ирана анонсировал «новые чудеса» со стороны Ирана, которые увидят США и Израиль.
Виктория Бокий 22-03-2026 21:00
Иран перешел от оборонительного подхода к наступательному в конфликте с США и Израилем. Об этом сообщил командующий центральным штабом ВС Ирана Али Абдоллахи.

С его слов, иранская армия поменяла тактику на поле боя. Со слов Абдоллахи, Исламская Республика производит передовое вооружение, которое полностью разрушит планы агрессоров. Он добавил, что Иран продемонстрирует «новые чудеса».

«Ранее мы заявляли, доктрина вооруженных сил в вопросе защиты исламского Ирана поменялась с оборонительной в наступательную - и в соответствии с этой доктриной мы поменяли тактику на поле боя», - сказал Абдоллахи.

Ранее сообщалось, что иранские силы ПВО перехватили истребитель F-15 у южного побережья Исламской Республики. Принадлежность самолета, а также судьба летчика неизвестны.

#сша #Израиль #Иран #наступление #Али Абдоллахи
