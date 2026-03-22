Росгвардейцы сбили дрон ВСУ над местом встречи Гладкова с жителями

Пострадавших в результате атаки украинского дрона нет.
Глеб Владовский 22-03-2026 23:24
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

Бойцы Росгвардии сбили беспилотник украинских боевиков над местом встречи губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова с жителями села Смородино. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что глава региона должен был встретиться с жителями населенного пункта, который 21 марта подвергся обстрелу. Тогда погибли четыре человека.

«Во время встречи прибывшего на место главы региона с жителями села противник попытался вновь нанести удар по мирным гражданам. Украинский БПЛА был сбит бойцами (Росгвардии - Прим. ред.)», - говорится в публикации.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Минобороны России сообщили, что дежурные средства ПВО за пять часов уничтожили 97 вражеских беспилотников над регионами РФ.

#в стране и мире #росгвардия #белгородская область #Вячеслав Гладков #дрон всу
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
