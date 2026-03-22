Росгвардейцы сбили дрон ВСУ над местом встречи Гладкова с жителями

Бойцы Росгвардии сбили беспилотник украинских боевиков над местом встречи губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова с жителями села Смородино. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что глава региона должен был встретиться с жителями населенного пункта, который 21 марта подвергся обстрелу. Тогда погибли четыре человека.

«Во время встречи прибывшего на место главы региона с жителями села противник попытался вновь нанести удар по мирным гражданам. Украинский БПЛА был сбит бойцами (Росгвардии - Прим. ред.)», - говорится в публикации.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Минобороны России сообщили, что дежурные средства ПВО за пять часов уничтожили 97 вражеских беспилотников над регионами РФ.