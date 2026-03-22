Силы ПВО за пять часов сбили 97 дронов над регионами России

Дежурные средства ПВО уничтожили 97 вражеский беспилотников над Российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны России.

Отмечается, что перехват беспилотных летательных аппаратов происходил с 13.00 до 18.00 по московскому времени. Все уничтоженные дроны были самолетного типа.

Большая часть из них – 47 БПЛА – была сбита в небе над Брянской областью. Помимо этого, 25 дронов перехватили над Смоленской областью, 10 - над Белгородской, семь - над Новгородской, пять – над Курской, два – над Ленинградской и один – над Псковской областями.

Напомним, в течение прошедшей ночи, с 21 на 22 марта, средствами ПВО были уничтожены 25 украинских беспилотников над российскими регионами. Дроны перехватили над Владимирской, Белгородской, Курской, Тульской, Рязанской, Ростовской, Воронежской и Брянской областями.

