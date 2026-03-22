Силы ПВО за пять часов сбили 97 дронов над регионами России

Перехват беспилотников врага происходил с 13.00 до 18.00 мск.
22-03-2026 19:49
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Дежурные средства ПВО уничтожили 97 вражеский беспилотников над Российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны России.

Отмечается, что перехват беспилотных летательных аппаратов происходил с 13.00 до 18.00 по московскому времени. Все уничтоженные дроны были самолетного типа.

Большая часть из них – 47 БПЛА – была сбита в небе над Брянской областью. Помимо этого, 25 дронов перехватили над Смоленской областью, 10 - над Белгородской, семь - над Новгородской, пять – над Курской, два – над Ленинградской и один – над Псковской областями.

Напомним, в течение прошедшей ночи, с 21 на 22 марта, средствами ПВО были уничтожены 25 украинских беспилотников над российскими регионами. Дроны перехватили над Владимирской, Белгородской, Курской, Тульской, Рязанской, Ростовской, Воронежской и Брянской областями.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.

#пво #бпла #дроны #МО РФ #регионы россии
