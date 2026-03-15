Более миллиона ливанцев бежали из Бейрута из-за ударов ВВС Израиля

За последние дни полностью опустели южные пригороды Бейрута, где ВВС Израиля уничтожает объекты организации «Хезболла».
Сергей Дьячкин 17-03-2026 01:49
© Фото: Михаил Алаеддин, РИА Новости

Свыше миллиона ливанцев выехали из южных районов страны и с окраин Бейрута за последние две недели из-за военной эскалации. Об этом сообщило министерство по социальным делам республики.

«Число перемещенных лиц в Ливане возросло до 1 049 328 человек», - говорится в заявлении министерства.

Уточняется, что 132 742 человек были зарегистрированы в центрах по приему беженцев. Их разместили в 622 коллективных убежищах.

В министерстве отметили, что большинство граждан покинули свои дома из-за расширения масштабов бомбардировок Израиля. За последние дни полностью обезлюдели семь южных пригородов Бейрута, где израильская авиация уничтожает объекты шиитской организации «Хезболла». При этом командование ЦАХАЛ запрещает мирным жителям Ливана возвращаться в районы проживания до особого уведомления.

Ранее министерство здравоохранения Ливана сообщило, что число погибших от израильских ударов выросло до 826 человек. Более двух тысяч получили ранения. 14 марта израильские ВВС ударили по зданию в самом центре Бейрута. По версии Тель-Авива, где-то рядом находится объект, принадлежащий движению «Хезболла».

Корреспондент RT Arabic Омар Аль-Солх рассказал «Звезде», что больше всего от бомбежек пострадал юг страны, где Израиль пытается провести сухопутную операцию. По цифрам минздрава Ливана на тот момент погибли уже более 700 человек, среди которых было 85 детей и 80 женщин. Согласно данным правительства, в стране находились более 800 тысяч беженцев. Их разместили в 592 пунктах, в основном, в школах.

#Израиль #беженцы #Хезболла #Бейрут #ливан #ЦАХАЛ #авиаудары Израиля
