Самолет «России» подал сигнал бедствия над Ленинградской областью

Борт авиакомпании «Россия» подал сигнал бедствия и кружит над Ленинградской областью. Об этом свидетельствуют данные сайта Flightradar24.

Причины происшествия неизвестны. Отмечается, что самолет летел из Минеральных Вод и должен был приземлиться в Санкт-Петербурге в 20.00 по московскому времени.

Напомним, сигнал бедствия, который подают самолеты, может означать чрезвычайную или аварийную ситуацию на борту.

По последней информации, в петербургском аэропорту Пулково произошли массовые сбои в расписании. Это случилось из-за беспилотной атаки на Ленинградскую область. По данным с сайта Пулково, на текущий момент не менее 60 рейсов отменены или задержаны.

По состоянию на 20:38 по московскому времени самолет приземлился в аэропорту Санкт-Петербурга.