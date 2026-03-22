Силы ПВО Ирана перехватили истребитель F-15 в районе острова Ормуз

Силы ПВО Ирана перехватили истребитель F-15 у южного побережья Исламской Республики. Об этом сообщает агентство IRNA. Вооруженные силы Ирана также сообщили об успешной атаке воздушного судна и его поражении.

«Приближающийся истребитель F-15 был атакован у южного побережья Ирана, недалеко от острова Ормуз. Самолет был перехвачен и поражен зенитными ракетами, выпущенными силами ПВО иранской армии», - приводит агентство заявление ВС Ирана.

Сообщается, что по истребителю «отработали» ракетами класса «земля-воздух». Принадлежность самолета, а также судьба летчика неизвестны. Официальных подтверждений о потере истребителя от представителей США и Израиля также не поступало.

Ранее сообщалось, что силы ПВО Ирана впервые поразили американский истребитель F-35. Пилот совершил вынужденную посадку на одной из американских военных баз на Ближнем Востоке. Происшествие подтвердил капитан Тим Хокинс и пресс-секретарь Центрального командования США. Истребитель выполнял боевые задачи над Ираном.