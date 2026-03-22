Песков назвал новую проблему номер один в Европе

Европа не знает, как оплачивать счета за газ, бензин и свет.
Виктория Бокий 22-03-2026 20:10
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Globallookpress

Проблема со счетами за газ и свет стала номер один у европейцев. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с корреспондентом «Вестей» Павлом Зарубиным.

«У них сейчас тема номер один уже не Украина, а как оплачивать счета за газ, за бензин и за свет», - сказал представитель Кремля.

Со слов Пескова, Европа раздирается противоречиями и находится в сложном положении, в которое сама себя и загнала. Европейские лидеры по-прежнему отказываются от диалога с Россией, продолжая конфликт на Украине, который не знают, как и чем оплачивать.

Отвечая на вопрос о попытках ЕС шантажировать американского лидера Дональда Трампа насчет Ормузского пролива, Песков отметил, что Европа сейчас не в том состоянии, чтобы кого-либо терроризировать. Он считает, что «там пока всех шантажирует Украина».

Ранее представитель Кремля заявил, что Россия никогда не посылала матом Европу. Говоря об этом, он вспомнил высказывание о том, что дипломатия – это способность послать человека к черту таким образом, чтобы он действительно туда собрался идти.

#в стране и мире #Украина #нефть #Европа #ЕС #Дмитрий Песков #проблема
