Песков заявил, что РФ никогда не посылала матом Европу

Россия никогда не прибегала к матерным словам в отношениях с Европой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

Также представитель Кремля вспомнил высказывание одного мудрого дипломата, который сказал, что дипломатия – это способность послать человека к черту таким образом, чтобы он действительно туда собрался идти.

«Нет, никто из нас никогда никого матерными словами не поминает (Европу. – Прим. ред.). Знаете, очень мудрое изречение одного мудрого дипломата. Что такое дипломатия? Это способность послать человека к черту таким образом, чтобы он действительно собрался туда идти», - ответил Песков на вопрос корреспондента «Вестей».

Ранее сообщалось, что слова Дмитрия Пескова об упрямой позиции ЕС в отношении запрета поставок российского газа нашли отклик в Европе. Несколько дней назад он заявил, что Европа продолжает «стрелять в ногу» своим избирателям, отказываясь от российских энергоносителей.