Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что космонавт Олег Кононенко назначен директором Центра подготовки космонавтов. Об этом сообщает госкорпорация.

«Рад представить важное кадровое решение: Олег Дмитриевич Кононенко – наш прославленный космонавт, Герой России, рекордсмен, который 1 111 дней провел на МКС, назначен директором Центра подготовки космонавтов», - сказал Баканов.

Со слов самого Кононенко, главная задача Центра остается прежней. В то же время перед ЦПК возникает не менее важная вторая задача – это подготовка уже самого Центра к новой российской орбитальной станции.

Напомним, в феврале 2026 года первый вице-премьер Денис Мантуров перечислил главные задачи Роскосмоса. По его словам, создание низкоорбитальной группировки спутниковой связи и разработка линейки принципиально новых ракетоносителей, в том числе и с возвращаемой первой ступенью, - цели госкорпорации на данный момент.