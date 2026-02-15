МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Мантуров назвал главные задачи «Роскосмоса»

Кроме того, первый вице-премьер посетил завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме.
Владимир Рубанов 19-02-2026 20:20
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Создание низкоорбитальной группировки спутниковой связи и разработка линейки принципиально новых ракетоносителей, в том числе и с возвращаемой первой ступенью, - эти задачи сейчас стоят у «Роскосмоса». Об этом на форуме партии «Единая Россия» заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Еще один вопрос, к решению которого компания подошла достаточно близко, - освоение дальнего космоса, добавил он.

«И конечно, предметом национальной гордости должна стать собственная орбитальная станция, развертывание которой планируется с 2028 года. Она станет ключевой платформой для освоения дальнего космоса, включая создание российской лунной базы», - сказал Мантуров.

Развитие ждет и земные отрасли. Первый вице-премьер посетил завод «Уральские локомотивы». Там создают поезда для первой высокоскоростной железнодорожной магистрали. Сварку первых двух вагонов уже завершили. Одновременно возводят цеха, где будет развернуто более масштабное строительство.

Ранее сообщалось, что ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом уменьшит время в пути между двумя столицами до 2 часов 15 минут. Это примерно вдвое быстрее лучших на сегодня электропоездов, таких как «Сапсан», «Ласточка» и «Финист».

#производство #роскосмос #Свердловская область #денис мантуров #Железная дорога #всм #верхняя пышма #космическая станция
