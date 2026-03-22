Врач рассказала, чего нужно опасаться при приеме витаминов

Если человек хочет позаботиться о себе, то надо знать те витамины, которые необходимы для его здоровья. Для этого нужна консультация со специалистом. Часто врачи назначают витамин D, железо, витамины C и магний. Об этом рассказала в разговоре со «Звездой» врач-терапевт высшей квалификации, гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции им. Ходановой Людмила Лапа.

Перед тем, как назначить витамины, врач должен понимать, если у пациента их много, то ничего принимать не надо. Со слов специалиста, любая гипервитаминизация хуже, чем гиповитаминизация.

«Любая гипервитаминизация хуже, чем гиповитаминизация, потому что с ней справиться невозможно. Если при гиповитаминизации мы можем добавить витамины, то при гипервитаминизации мы ничего добавить не можем, а только убавить, но как их убавить – мало кто знает», - объяснила врач.

Собеседница телеканала также добавила, что надо беречь свою иммунную систему, тем более, если человек редко болеет. Людмила Лапа подчеркнула, что наша система совершенна, и все, что ей нужно, она берет из питания.

