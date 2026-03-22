МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Врач рассказала, чего нужно опасаться при приеме витаминов

Со слов специалиста, иммунная система человека берет все необходимое из питания.
Виктория Бокий 22-03-2026 17:18
© Фото: IMAGO, Zoonar.com, Evgeniia Gordee, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Если человек хочет позаботиться о себе, то надо знать те витамины, которые необходимы для его здоровья. Для этого нужна консультация со специалистом. Часто врачи назначают витамин D, железо, витамины C и магний. Об этом рассказала в разговоре со «Звездой» врач-терапевт высшей квалификации, гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции им. Ходановой Людмила Лапа.

Перед тем, как назначить витамины, врач должен понимать, если у пациента их много, то ничего принимать не надо. Со слов специалиста, любая гипервитаминизация хуже, чем гиповитаминизация.

«Любая гипервитаминизация хуже, чем гиповитаминизация, потому что с ней справиться невозможно. Если при гиповитаминизации мы можем добавить витамины, то при гипервитаминизации мы ничего добавить не можем, а только убавить, но как их убавить – мало кто знает», - объяснила врач.

Собеседница телеканала также добавила, что надо беречь свою иммунную систему, тем более, если человек редко болеет. Людмила Лапа подчеркнула, что наша система совершенна, и все, что ей нужно, она берет из питания.

Ранее ученый Андрей Скальный назвал витамины и микроэлементы, которые помогают вернуть бодрость и снять хандру после зимы. Он объяснил, что короткий световой день замедляет метаболизм, а в зимней пище содержится меньше микроэлементов, из-за чего возникают усталость, апатия и снижение настроения.

#здоровье #витамины #врач #Весна #наш эксклюзив
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 