Ученый назвал витамины для борьбы с хандрой после зимы

Ученый Андрей Скальный назвал витамины и микроэлементы, которые помогают вернуть бодрость и снять хандру после зимы. Короткий световой день, холодная погода, снижение физической активности и низкое содержание витаминов в зимних овощах и фруктах постепенно истощают организм.

«Прежде чем обращаться к косметологу, стоит проверить уровень витаминов и микроэлементов и восстановить баланс в организме», - посоветовал в разговоре с Life кандидат медицинских наук, специалист в области элементологии, эксперт АНО НИИ функционального питания Андрей Скальный.

Он объяснил, что короткий световой день замедляет метаболизм, а в зимней пище содержится меньше микроэлементов, из-за чего возникают усталость, апатия и снижение настроения.

Специалист по правильному питанию перечислил частые дефициты зимой: витамин D (витамин солнца), йод (влияет на щитовидную железу и метаболизм), марганец и медь (влияют на мозг и нейромедиаторы), магний и железо.

По словам эксперта, дефицит меди, марганца, кремния приводит к снижению эластичности кожи, а недостаток витаминов A и D, калия, цинка, селена, йода вызывает сухость и чувствительность.

Скальный рекомендовал для борьбы с хронической усталостью и низкой энергией обратить внимание на витамины D, B12, B9 (фолаты) и C.

Он назвал источники: жирная рыба, яйца, печень, сливочное масло, жирный творог для витамина D; печень, яйца, красное мясо для B12; зелень, бобовые, цитрусовые, орехи, семечки подсолнечника, ягоды, авокадо, злаки для B9.Эксперт добавил, что пептиды (гидролизаты) служат биоусвояемым источником белка, помогают транспортировать микроэлементы и восстанавливаться, особенно при проблемах с ЖКТ.

