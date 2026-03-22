Призер ОИ Филиппов завоевал бронзу на этапе Кубка мира по ски-альпинизму

Следующий этап Кубка мира состоится во французском Пюи-Сен-Венсан с 25 по 26 марта, где Никита Филиппов выступит в нейтральном статусе.
Ян Брацкий 22-03-2026 16:08
© Фото: Telegram/filippov_nikita11

Российский ски-альпинист Никита Филиппов стал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Италии. Соревнования проходят в долине Валь-Мартелло. В финальном забеге его опередили представитель Испании Ориоль Кардона Коль и швейцарец Арно Лита. От лидера Филиппов отстал на 5,4 секунды.

Никите Филиппову 23 года. Он победитель чемпионата Европы и серебряный призер Олимпийских игр этого года. Завоеванная тогда медаль стала первой для нашей сборной на Играх в Италии. Атлета поздравили в Минспорте России. Там отметили, что он стал обладателем одной из первых медалей в новой олимпийской дисциплине.

После серебряного финиша спортсмен признался, что мечтает съехать на лыжах с Эвереста, высота которого 8 849 метров. При этом, Филиппов намерен подняться на вершину без кислорода, поставив своеобразный рекорд. В списке целей россиянина также гора Чогори - вторая по высоте в мире. Там маршрут еще более экстремальный, чем на Эвересте.

#Спорт #италия #Филиппов #Кубок мира #Ски-альпинизм
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
