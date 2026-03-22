Призер ОИ Филиппов завоевал бронзу на этапе Кубка мира по ски-альпинизму

Российский ски-альпинист Никита Филиппов стал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Италии. Соревнования проходят в долине Валь-Мартелло. В финальном забеге его опередили представитель Испании Ориоль Кардона Коль и швейцарец Арно Лита. От лидера Филиппов отстал на 5,4 секунды.

Никите Филиппову 23 года. Он победитель чемпионата Европы и серебряный призер Олимпийских игр этого года. Завоеванная тогда медаль стала первой для нашей сборной на Играх в Италии. Атлета поздравили в Минспорте России. Там отметили, что он стал обладателем одной из первых медалей в новой олимпийской дисциплине.

После серебряного финиша спортсмен признался, что мечтает съехать на лыжах с Эвереста, высота которого 8 849 метров. При этом, Филиппов намерен подняться на вершину без кислорода, поставив своеобразный рекорд. В списке целей россиянина также гора Чогори - вторая по высоте в мире. Там маршрут еще более экстремальный, чем на Эвересте.