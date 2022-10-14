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Основатель Modern Talking раскритиковал санкции против России

Игнат Далакян
07:58 14.10.2022
Болен отметил, что в то время, как рубль растет, курс евро падает, а «политики бегают и пытаются как-то справиться со всей этой инфляцией».
Основатель Modern Talking раскритиковал санкции против России
© Фото: Henning Kaiser dpa Globallookpress
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Немецкий музыкант, основатель и участник группы Modern Talking Дитер Болен раскритиковал западные антироссийские санкции. Об этом сообщает издание Focus.

Заявление артист сделал еще в конце августа на одном из саммитов предпринимателей Founder Summit 2022, однако на видео с этим высказыванием в Сети обратили внимание лишь несколько дней назад.

«Если бы они (западные политики - прим. ред.) не ввели эти санкции и если бы мы разумно сели за стол переговоров, то людям не пришлось бы сейчас заниматься всей этой ерундой. Теперь мы должны замерзнуть», - цитирует издание музыканта.

Болен отметил, что в то время, как рубль растет, курс евро падает, а «политики бегают и пытаются как-то справиться со всей этой инфляцией».

Ранее газета Politico сообщила, сославшись на европейских дипломатов, что в Европейском союзе согласовали новый пакет санкций против Российской Федерации с потолком цен на нефть. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала их ранее в ответ на референдумы по вхождению в состав РФ четырех регионов.

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