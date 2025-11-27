В Роскосмосе сообщили о повреждении стартового стола на Байконуре

Роскосмос сообщил о повреждении стартового стола на космодроме Байконур после запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с экипажем 74-й долговременной экспедиции на Международную космическую станцию. Повреждения выявили после осмотра места пуска.

«Был произведен осмотр места старта, как это происходит каждый раз после выведения ракеты. Выявлено повреждение ряда элементов стартового стола», - говорится в сообщении Роскосмоса.

В настоящее время ведется оценка состояния стартового комплекса. Для восстановления есть все необходимые резервные элементы, в ближайшее время повреждения будут устранены, заверили в госкорпорации.

Напомним «Союз» стартовал сегодня в 12:46 (мск). Носитель доставил на орбиту космонавтов Роскосмоса Сергея Кудь-Сверчкова, Сергея Минаева и астронавта NASA Кристофера Уильямса. Все они уже находятся на борту МКС. Экспедиция проведет в космосе 242 дня, за это время будут проведены десятки научных экспериментов и два выхода в открытый космос.