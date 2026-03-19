В Подмосковье начнут штрафовать за сбор грибов из Красной книги

Подмосковные власти предупредили любителей «тихой охоты» об ответственности за незаконный сбор и продажу краснокнижных грибов. Запретный гриб в лукошке или на прилавке может обойтись от 1 000 до 3 000 рублей. Должностные лица заплатят до 30 тысяч, а юридические - до 100 тысяч рублей. Сбор не входящих в Красную книгу грибов разрешен, пишет 360.ru.

К слову, собирать все подряд в лесу и раньше было нельзя, но вот уничтожение краснокнижных грибов до сих пор никак не регулировалось, посетовал председатель Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

«Теперь же охранительные нормы распространили и на редкие виды грибов, такие как трутовик овечий, саркосома шаровидная, полубелый гриб, что позволит обеспечить их защиту наравне с исчезающими видами животных и растений», - пояснил Шапкин.

Ранее врач-терапевт Надежда Подкорытова объяснила, где нельзя собирать грибы в независимости от их охранного статуса. По мнению медика, не стоит бродить в их поисках по кладбищам и скотомогильникам, по территории заброшенных ферм, вблизи заводов, автомобильных дорог и свалок.

Объясняется это осмотрофным типом питания грибов. Проще говоря, они впитывают вещества из окружающей среды, поглощая все подряд, включая яды и тяжелые металлы. Все эти «добавки» не имеют вкуса и запаха и не уничтожаются при термической обработке, предупредила эксперт.