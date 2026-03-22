Лидер демократов Джеффрис призвал к смене режима в США из-за войны с Ираном

Лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис назвал Дональда Трампа и его сторонников «республиканскими экстремистами».
Ян Брацкий 22-03-2026 11:49
© Фото: Mattie Neretin Keystone Press Agency Global Look Press

США нуждаются в новом правительстве из-за войны в Иране. С таким заявлением выступил лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис. Он обвинил действующую администрацию Белого дома и лично президента Дональда Трампа в развязывании на Ближнем Востоке «безрассудной войны по собственному желанию».

«Нам нужна смена режима в Америке», - написал он в соцсети Х.

Результатом необдуманных действий Трампа и его «республиканских экстремистов» стал рост цен на топливо и многомиллиардные траты, полагает Джеффрис. Также лидер демократов заявил, что Штаты перестали быть безопасной страной.

Недовольны операцией на Ближнем Востоке не только политические противники Дональда Трампа. Его ближайшее окружение оказалось расколото на два лагеря. Если госсекретарь США Марко Рубио всецело поддерживает милитаристские устремления Белого дома, то вице-президент Джей Ди Вэнс приверженец MAGA. На этом фоне рейтинг одобрения деятельности Трампа постепенно снижается с 51,8% в начале года до 40,9% сейчас.

Ранее глава центра национальной разведки США по борьбе с терроризмом Джо Кент ушел в отставку из-за несогласия с проводимой Штатами операцией против Ирана. В соцсети Х он опубликовал обращение к соотечественникам, в котором заявил, что Вашингтон оказался втянут в войну под давлением Израиля. Кент уверен, что Иран не представляет для США никакой угрозы и призвал Трампа задуматься, что Америка делает на Ближнем Востоке.

#в стране и мире #сша #Трамп #Ближний Восток #Иран #демократы
