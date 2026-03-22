Под Большим Соленым озером в Юте нашли хранилище пресной воды

Ученые обнаружили под дном Большого Соленого озера в американском штате Юта обширную пресноводную систему, простирающуюся на тысячи километров. Это открытие сделали ученые из Университета Юты. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на Scientific Reports.

Аэромагнитная съемка показала, что пресная вода находится под соленым поверхностным слоем и заполняет осадочные породы на значительной глубине. Исследователь Михаил Жданов подчеркнул, что составление карты этой пресной системы позволит оценить ее объем.

Ученый был удивлен не только наличием соленой линзы у поверхности на осушенном дне, но и тем, что пресная вода, находящаяся под ней, уходит далеко вглубь озера и, возможно, простирается под всем его дном.

По его словам, мы пока не можем точно определить, насколько это далеко. В гидрологии принято считать, что рассол заполняет все пространство под озером, так как он имеет большую плотность по сравнению с пресной водой. Можно было бы предположить, что пресная вода поступает с гор по краям. Однако наблюдения показывают, что она проникает глубоко в толщу озера и, по-видимому, этот слой пресной воды существует под соленой линзой.

Изыскания были начаты из-за обнаружения округлых холмов диаметром 50-100 метров, покрытых тростником, на дне высыхающего озера, которое становится источником пыльных бурь. Джонсон планирует определить, можно ли безопасно использовать артезианскую воду, найденную в этих холмах, для борьбы с пылью, содержащей токсичные металлы.

Перед тем как активно применять эту воду, важно понять ее положительное воздействие, подчеркивает исследователь. Главная цель - определить, можно ли использовать ее для увлажнения пылящих участков, эффективно подавляя их, но не нарушая пресноводную систему. Вряд ли удастся полностью заполнить залив Фармингтон-Бей и другие участки обнажившегося дна, чтобы предотвратить появление пылящих зон на более высоких уровнях. Использование этой воды может стать отличным решением.

Гидролог Билл Джонсон заметил, что в обычных условиях соленая вода должна быть более плотной и находиться внизу, вытесняя пресную наверх. Однако в случае с озером в Юте происходит обратное: пресная вода проникает под слой соли и распространяется под водоемом.

