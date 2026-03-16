Ученые нашли новый класс планет с большими запасами серы

Ученые из Оксфорда обнаружили новый класс планет, находящихся за пределами Солнечной системы, с большими запасами серы. Об этом говорится на сайте университета.

По данным специалистов, обнаруженная экзопланета L 98-59 d вращается вокруг маленькой красной звезды на расстоянии в 35 световых лет от Земли. Ученые пришли к выводу, что планета имеет особенно низкую плотность, а в ее атмосфере содержится значительное количество сероводорода. Известно, что ее размеры в 1,6 раза превышают размеры Земли.

Кроме того, исследователи смогли воссоздать историю существования недавно обнаруженной планеты, которой около пяти миллиардов лет. Есть вероятность, что L 98-59 d образовалась из очень большого количества летучих веществ, а ее размеры могли быть такие же, как у Нептуна. Но в течение миллиардов лет она постепенно уменьшалась из-за охлаждения и потери части атмосферы.

Благодаря данным телескопов и компьютерных моделей ученые смогли понять, что мантия планеты может состоять из силикатного расплава (земной лавы). Под ней, как стало известно, находится океан магмы, что позволяет планете обладать чрезвычайно большим количеством серы.

