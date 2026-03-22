МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ирландия потратит миллионы евро на модернизацию флота из-за России

Флот Ирландии состоит из восьми кораблей, из которых служат лишь четыре из-за нехватки персонала.
Ян Брацкий 22-03-2026 11:14
© Фото: military.ie

Власти Ирландии решили модернизировать военно-морские силы страны из-за обеспокоенности насчет России. Об этом пишет The Irish Times. Издание описывает ирландские ВМС как «гражданские корпуса, окрашенные в серый цвет». Флот страны состоит из восьми кораблей, половина из которых не выходят в море из-за нехватки персонала. Существующие суда плохо оснащены для выполнения боевых задач в современных условиях.

По замыслу чиновников, цель модернизации «символического флота» - достижение уровня территориальной обороны для защиты национальной безопасности и противодействия шпионажу и саботажу. Существующие корабли планируют модернизировать так, чтобы их экипажи могли успешно противостоять подводным лодкам и защищать прибрежную инфраструктуру.

«Задача - сделать это максимально эффективно и дешевле», - сказал изданию один их чиновников.

Помогать ирландцам в модернизации флота будут коллеги из Франции и Великобритании. Первый шаг по оснащению военно-морских сил будет предпринят только в 2027 году. Тогда на модернизацию отправят первые четыре патрульных судна. Планируется выводить их из эксплуатации по одному и постепенно возвращать в строй по мере завершения необходимых работ. Весь цикл рассчитан до 2040 года.

Основной упор будет сделан на оснащение кораблей сонарами и радиолокационными установками для современного обнаружения субмарин и беспилотников. Также суда планируют оснастить системами радиоэлектронной борьбы. В дополнение ко всему, побережье и морское дно усеят специальными датчиками. Проект обойдется официальному Дублину в сотни миллионов евро.

#Россия #подлодки #модернизация #ВМС #Ирландия #дублин
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 