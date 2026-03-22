Ирландия потратит миллионы евро на модернизацию флота из-за России

Власти Ирландии решили модернизировать военно-морские силы страны из-за обеспокоенности насчет России. Об этом пишет The Irish Times. Издание описывает ирландские ВМС как «гражданские корпуса, окрашенные в серый цвет». Флот страны состоит из восьми кораблей, половина из которых не выходят в море из-за нехватки персонала. Существующие суда плохо оснащены для выполнения боевых задач в современных условиях.

По замыслу чиновников, цель модернизации «символического флота» - достижение уровня территориальной обороны для защиты национальной безопасности и противодействия шпионажу и саботажу. Существующие корабли планируют модернизировать так, чтобы их экипажи могли успешно противостоять подводным лодкам и защищать прибрежную инфраструктуру.

«Задача - сделать это максимально эффективно и дешевле», - сказал изданию один их чиновников.

Помогать ирландцам в модернизации флота будут коллеги из Франции и Великобритании. Первый шаг по оснащению военно-морских сил будет предпринят только в 2027 году. Тогда на модернизацию отправят первые четыре патрульных судна. Планируется выводить их из эксплуатации по одному и постепенно возвращать в строй по мере завершения необходимых работ. Весь цикл рассчитан до 2040 года.

Основной упор будет сделан на оснащение кораблей сонарами и радиолокационными установками для современного обнаружения субмарин и беспилотников. Также суда планируют оснастить системами радиоэлектронной борьбы. В дополнение ко всему, побережье и морское дно усеят специальными датчиками. Проект обойдется официальному Дублину в сотни миллионов евро.