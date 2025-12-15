МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Euractiv: в Ирландии задумались о вступлении в НАТО

Ранее сообщалось о неизвестных дронах, которые сопровождали летевший в Ирландию самолет Зеленского.
Глеб Владовский 15-12-2025 16:53
© Фото: Christian Spicker, via imago-images, Globallookpress

В Ирландии задумались о том, чтобы вступить в НАТО под предлогом защиты от якобы российских атак. Об этом сообщил портал Euractiv.

Уточняется, что такие дискуссии в стране начались из-за инцидента с беспилотниками, произошедшего 4 декабря. Тогда неизвестные летательные аппараты сопровождали борт главы киевского режима Владимира Зеленского, летевшего в Ирландию.

«Инцидент с беспилотниками спровоцировал в Ирландии дискуссию о нейтралитете страны и желательности вступления в НАТО. Согласно опросам общественного мнения, этого явно желает около трети ирландцев, еще треть остается в нерешительности», - говорится в материале.

Отмечается, что основными противниками вступления в альянс являются члены левой партии «Шинн Фейн». Они призывают нормализовать отношения с Россией.

Ранее сообщалось, что Кэтрин Коннолли стала новым президентом Ирландии. Независимый кандидат неоднократно критиковала НАТО за «воинственность и эскалацию напряженности».

#в стране и мире #НАТО #Ирландия #дроны #общественность
