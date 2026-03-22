Экипаж Ми-28НМ ударил легкой управляемой ракетой по украинским «птичникам»

Экипаж боевого вертолета Ми-28НМ нанес ракетный удар по пункту временной дислокации украинского подразделения БПЛА в зоне ответственности группировки войск «Центр». Кадрами выполнения боевого задания поделилось Минобороны РФ.

На них видно, как вертолет отрывается от земли и следует в указанный район. По полученным от разведки координатам летчик безошибочно наносит удар легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР). Указанная цель была уничтожена, что подтвердили позже данные объективного контроля. После выполнения боевого задания экипаж благополучно вернулся на аэродром базирования.

Накануне боевую работу в небе проводили экипажи Су-25 ВКС России. Они уничтожили личный состав и опорный пункт противника в зоне проведения специальной военной операции. Пуски ракет осуществляли с малых высот, работали в зоне ответственности группировки войск «Юг».

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.