МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экипаж Ми-28НМ ударил легкой управляемой ракетой по украинским «птичникам»

Летчики «отработали» по указанным разведкой координатам и благополучно вернулись на аэродром базирования.
22-03-2026 10:40
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж боевого вертолета Ми-28НМ нанес ракетный удар по пункту временной дислокации украинского подразделения БПЛА в зоне ответственности группировки войск «Центр». Кадрами выполнения боевого задания поделилось Минобороны РФ.

На них видно, как вертолет отрывается от земли и следует в указанный район. По полученным от разведки координатам летчик безошибочно наносит удар легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР). Указанная цель была уничтожена, что подтвердили позже данные объективного контроля. После выполнения боевого задания экипаж благополучно вернулся на аэродром базирования.

Накануне боевую работу в небе проводили экипажи Су-25 ВКС России. Они уничтожили личный состав и опорный пункт противника в зоне проведения специальной военной операции. Пуски ракет осуществляли с малых высот, работали в зоне ответственности группировки войск «Юг».

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#вкс россии #Су-25 #бпла #Ми-28НМ #ВСУ #спецоперация
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 