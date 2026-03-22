Командир снайперов ВДВ раскрыл тонкости подготовки бойцов в тыловой зоне СВО

Снайперы Ульяновского соединения ВДВ оттачивают навыки прикрытия штурмовых групп и борьбы с беспилотниками в Запорожской области. Об этом рассказали в Минобороны России.

Снайперы десантно-штурмового полка Ульяновского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки «Днепр» проводят в Запорожской области интенсивные тренировки на полигоне. Здесь они совершенствуют навыки для обеспечения эффективного прикрытия штурмовых групп и противодействия БПЛА.

Снайперы ВДВ демонстрируют высокую профессиональную подготовку, действуя в сложных условиях. Они оперативно занимают выгодные огневые позиции, точно и эффективно уничтожают все цели и умело меняют дислокацию. Это обеспечивает скрытность и внезапность огня. Также они тщательно маскируют свои позиции.

Основной задачей снайперских подразделений на данном направлении является поддержка штурмовых групп ВДВ во время наступательных действий. Кроме того, снайперы активно работают в ночное время, уничтожая дроны различных типов, включая разведывательные беспилотники ВСУ.

Командир стрелковой роты снайперов с позывным «Юрист» объяснил, что в первую очередь на полигоне проводятся занятия по огневой подготовке. Она необходима в реальности боевой обстановки. По словам командира, баллистика - тема, которую нужно изучать глобально и объяснять людям.

«Именно поэтому мы занимаемся огневой подготовкой - чтобы сохранить жизнь нашему личному составу. Есть другие мероприятия - топография, военно-медицинская подготовка, инженерная подготовка, тактико-специальная подготовка. Военнослужащий должен быть готов ко всему», - объяснил Юрист.

По словам командира, снайпер должен быть вынослив, должен знать свои действия и отрабатывать их до автоматизма. Это нужно, чтобы в критической ситуации у него на подсознании сработали те навыки, которые он отрабатывал на полигоне.

«Чтобы у него не было мандража, паники. Если человек знает - он никогда не начнет тормозить и вдаваться в какую-то панику. Руки помнят все - они все перевяжут, все по карте отработают. Дальше физическая подготовка, но это уже на выносливость - сколько человек может пройти и пронести на себе. Наша экипировка, как правило, тяжелая. Помимо нашей экипировки есть другие предметы - вооружение, продукты питания, боеприпасы», - рассказал командир.

Отработка действий направлена на повышение эффективности снайперских подразделений. Выполнять поставленные задачи снайперы ВДВ будут на Ореховском направлении в Запорожской области.

Ранее Минобороны показало кадры из Запорожской области. Снайпер с позывным «Грош» рассказал об особенностях боевой работы группы воздушного прикрытия. Он объяснил, что основной задачей является поражение гексакоптеров типа «Баба-Яга» и «Вампир», а также FPV-дронов и разведывательных беспилотников.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.