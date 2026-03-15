В Уфе задержали подростка, который по заданию Киева готовил теракт в храме

Задержанный житель Уфы призывал учеников старших классов и студентов колледжей к осуществлению терактов и диверсий.
Ян Брацкий 18-03-2026 10:25
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

Сотрудники ФСБ задержали несовершеннолетнего жителя Уфы, подозреваемого в подготовке к совершению терактов в местах массового скопления людей. Задержанному 17 лет, в ряды террористической организации его завербовал куратор из Украины.

«Установлено, что житель Уфы был завербован в ряды террористической организации ее функционером, проживающим на территории Украины, посредством мессенджера Telegram, и по его заданию осуществлял идеологическую обработку учеников старших классов и колледжей с целью вовлечения в террористическую деятельность», - сообщили в ЦОС ФСБ России.

Под руководством нового знакомого юноша планировал изготовить самодельную бомбу и совершить теракт в одном из православных храмов Уфы. Подростка задержали в его квартире. В ходе обыска в ней нашли экстремистскую литературу, символику международной террористической организации, инструкции по изготовлению самодельной бомбы и прочее. Возбуждены уголовные дела сразу по трем статьям Уголовного кодекса РФ.

ФСБ в очередной раз обращает внимание на то, что спецслужбы Украины ведут активную деятельность по поиску в интернете своих пособников. Расчет на несовершеннолетних, которых можно сделать исполнителями диверсий и терактов. Граждане, давшие согласие на подобное сотрудничество, подлежат уголовному преследованию, напомнили в спецслужбе.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Тамбовской области иностранца, призывавшего совершать теракты. В нашей стране он уклонялся от прохождения воинской службы в рядах вооруженных сил иностранного государства и был объявлен в розыск. Задержанный неоднократно нарушал миграционное законодательство. Сейчас он находится под стражей.

#Теракт #Украина #ФСБ #Уголовное дело #Уфа
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
