В Уфе задержали подростка, который по заданию Киева готовил теракт в храме

Сотрудники ФСБ задержали несовершеннолетнего жителя Уфы, подозреваемого в подготовке к совершению терактов в местах массового скопления людей. Задержанному 17 лет, в ряды террористической организации его завербовал куратор из Украины.

«Установлено, что житель Уфы был завербован в ряды террористической организации ее функционером, проживающим на территории Украины, посредством мессенджера Telegram, и по его заданию осуществлял идеологическую обработку учеников старших классов и колледжей с целью вовлечения в террористическую деятельность», - сообщили в ЦОС ФСБ России.

Под руководством нового знакомого юноша планировал изготовить самодельную бомбу и совершить теракт в одном из православных храмов Уфы. Подростка задержали в его квартире. В ходе обыска в ней нашли экстремистскую литературу, символику международной террористической организации, инструкции по изготовлению самодельной бомбы и прочее. Возбуждены уголовные дела сразу по трем статьям Уголовного кодекса РФ.

ФСБ в очередной раз обращает внимание на то, что спецслужбы Украины ведут активную деятельность по поиску в интернете своих пособников. Расчет на несовершеннолетних, которых можно сделать исполнителями диверсий и терактов. Граждане, давшие согласие на подобное сотрудничество, подлежат уголовному преследованию, напомнили в спецслужбе.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Тамбовской области иностранца, призывавшего совершать теракты. В нашей стране он уклонялся от прохождения воинской службы в рядах вооруженных сил иностранного государства и был объявлен в розыск. Задержанный неоднократно нарушал миграционное законодательство. Сейчас он находится под стражей.