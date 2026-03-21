В центральной России увидели северное сияние из-за бури уровня G3

Мощная магнитная буря уровня G3 началась на Земле в ночь на 21 марта. Она вызвала полярное сияние в некоторых удаленных от севера регионах России. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

Полярные сияния были видны даже в Московской, Владимирской и Смоленской областях. Буря продолжается, и ее пик ожидается в первой половине субботы. После этого геомагнитная ситуация должна стабилизироваться.

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщила, что магнитная буря возникла через 20 часов после того, как плазменное облако достигло Земли. Ученые зафиксировали полярные сияния, интенсивность которых близка к максимальной. Центр наиболее яркого свечения переместился в сторону Европы.

Магнитные бури классифицируются по уровням от G1 (слабая) до G5 (экстремальная). Уровень G2 считается умеренным, G3 - сильным. При G2 возможны сбои в работе спутников и энергосистем на высоких широтах. При G3 возрастают риски нарушений в навигационных системах, радиосвязи и электросетях. Бури уровня G4 (очень сильная) и G5 (экстремальная) случаются гораздо реже и могут вызвать масштабные сбои в инфраструктуре, включая отключения энергосистем и выход из строя спутников.