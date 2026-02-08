Академик РАН объяснил, почему в последние годы участились магнитные бури

Директор Института космических исследований (ИКИ) РАН академик Анатолий Петрукович в беседе со «Звездой» объяснил причины аномальной солнечной активности в последние годы, а также рассказал о том, как магнитные бури влияют на жителей Земли.

По словам ученого, Солнце «живет» по законам 11-летнего цикл активности. Примерно 5-6 лет этого цикла занимает период большой активности, за время которого на поверхности светила появляется множество пятен, происходит много солнечных вспышек и магнитных бурь. Следующие же 5 лет представляют из себя некое «затишье».

«Мы сейчас находимся на излете вот этого периода максимума солнечной активности, поэтому создается ощущение, что последние несколько лет у нас перебор магнитных бурь. На самом деле это совершенно естественный процесс, и через несколько лет все не особо вовлеченные в астрономические наблюдения граждане просто об этом забудут. Предыдущий период был 10 лет назад, о нем тоже уже все забыли. Поэтому ничего необычного в этом нет, но просто такой сезон солнечной активности», - успокоил россиян эксперт.

Он также отметил, что в начале февраля на Солнце появилась необычная группа пятен, в которой произошло рекордное за последние 20 лет число солнечных вспышек. По словам Петруковича, подобная активность не является аномальной, однако ее редкость все же привлекла к себе внимание жителей Земли.

«На Земле произошло несколько магнитных бурь. Поэтому был такой осторожный прогноз, что, наверное, эта ситуация продлится еще недельки две. Это был не прогноз конкретных магнитных бурь, потому что мы их можем предсказать только за сутки. Однако Солнце в очередной раз выкинуло сюрприз и вот эта область повышенной активности угасла. Поэтому сейчас у нас в этом смысле прогноз гораздо более благоприятный, в смысле магнитных бурь, на ближайшее время», - пояснил ученый.

В заключение эксперт рассказал, что людям на Земле не стоит бояться магнитных бурь и солнечных вспышек, так как они не способны оказать серьезного влияния на состояние здоровья человека. По его словам, дополнительная энергия, поступающая на Землю в результате солнечной активности, гораздо меньше, чем энергия обычного света.

«Человек, не вооруженный техническими средствами, про магнитную бурю не знает ничего, за исключением того, что он, если попадет в удачное место при ясной погоде сможет увидеть очень яркое полярное сияние. А вот техника, конечно, чувствует магнитные бури. Именно из-за космической радиации возникают, например, помехи в радиоэфире. Также очень сильныемагнитных бури затрагивают космонавтов - им приходится ограничивать свои действия на станции. Тем не менее, обычные магнитные бури, обычно чувствуются только лишь в полярных районах Земли», - подытожил специалист.

Ранее В РАН показали на графике сильнейшую за четверть века магнитную бурю. На нем магнитное поле выделено алым - это самый высокий уровень по шкале интенсивности.