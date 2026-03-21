США дали лицензию на продажу погруженных на суда нефтепродуктов из Ирана

Министерство финансов США выдало лицензию на доставку и продажу нефти и производных продуктов иранского происхождения, погруженных на суда. Об этом сказано в заявлении департамента.

«Разрешаются все операции, которые являются обычными и необходимыми для продажи, доставки или разгрузки сырой нефти или нефтепродуктов иранского происхождения», - говорится в документе.

Уточняется, что допускается нефть, которая была погружена на судно не позднее 0:01 по местному времени 20 марта. Разрешение будет действовать до 07:01 по московскому времени 19 апреля.

По словам главы Минфина США Скотта Бессента, эта мера позволит вывести на рынок около 140 миллионов баррелей черного золота. Ко всему этому лицензия не разрешает любые операции с компаниями из КНДР, Кубы, а также ДНР, ЛНР и Крыма.

Агентство Reuters ранее сообщило, что Ирак объявил форс-мажор на всех нефтяных месторождениях, которые разрабатывают иностранные компании. Такое положение объявили из-за военной операции США на Ближнем Востоке. Именно она подорвала навигацию через Ормузский пролив, что привело к блокировке большей части экспорта нефти из Ирака.