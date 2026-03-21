МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

США дали лицензию на продажу погруженных на суда нефтепродуктов из Ирана

Данная мера позволит вывести на рынок около 140 миллионов баррелей черного золота.
Дарья Ситникова 21-03-2026 02:46
© Фото: Sepahnews, Keystone Press Agency, Globallookpress

Министерство финансов США выдало лицензию на доставку и продажу нефти и производных продуктов иранского происхождения, погруженных на суда. Об этом сказано в заявлении департамента.

«Разрешаются все операции, которые являются обычными и необходимыми для продажи, доставки или разгрузки сырой нефти или нефтепродуктов иранского происхождения», - говорится в документе.

Уточняется, что допускается нефть, которая была погружена на судно не позднее 0:01 по местному времени 20 марта. Разрешение будет действовать до 07:01 по московскому времени 19 апреля.

По словам главы Минфина США Скотта Бессента, эта мера позволит вывести на рынок около 140 миллионов баррелей черного золота. Ко всему этому лицензия не разрешает любые операции с компаниями из КНДР, Кубы, а также ДНР, ЛНР и Крыма.

Агентство Reuters ранее сообщило, что Ирак объявил форс-мажор на всех нефтяных месторождениях, которые разрабатывают иностранные компании. Такое положение объявили из-за военной операции США на Ближнем Востоке. Именно она подорвала навигацию через Ормузский пролив, что привело к блокировке большей части экспорта нефти из Ирака.

#сша #нефть #Иран #судно #лицензия #Доставка
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 