Робокомплексы уничтожили заминированные ВСУ подъездные пути в Запорожской области

Расчеты НРТК группировки войск «Днепр» уничтожили дистанционно заминированные подъездные пути к линии боевого соприкосновения на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Наши военнослужащие ежедневно проводят разминирование дорог, чтобы боевая и специальная техника группировки войск для подвоза личного состава и его ротации на передовой смогла беспрепятственно подъехать. Для безопасного обезвреживания дистанционно установленных мин и самодельных взрывных устройств применяется метод разминирования с помощью НРТК, оснащенного специальным устройством для разминирования.

Этот комплекс обследует дороги и подъездные пути к ЛБС, уничтожая методом наезда катками специального устройства на взрывоопасные предметы. В результате происходит дистанционный подрыв ВОП и его обезвреживание.

Робототехнический комплекс позволяет проводить разминирование, не привлекая личный состав саперов и не подвергая риску их жизни. Управление осуществляется с помощью специального пульта с достаточно большого расстояния, а также для более высоких темпов разминирования.

В военном ведомстве ранее сообщили, что артиллеристы группировки войск «Днепр» разнесли полевой склад боеприпасов ВСУ неподалеку от города Орехов в Запорожской области. Точные и неожиданные удары наших артиллеристов не оставили противнику ни единого шанса уберечь хранилище боеприпасов.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.