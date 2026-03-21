Робокомплексы уничтожили заминированные ВСУ подъездные пути в Запорожской области

Обезвреживание дистанционно установленных мин и самодельных взрывных устройств осуществляется при помощи НРТК, оснащенного специальным устройством для разминирования.
21-03-2026 05:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты НРТК группировки войск «Днепр» уничтожили дистанционно заминированные подъездные пути к линии боевого соприкосновения на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Наши военнослужащие ежедневно проводят разминирование дорог, чтобы боевая и специальная техника группировки войск для подвоза личного состава и его ротации на передовой смогла беспрепятственно подъехать. Для безопасного обезвреживания дистанционно установленных мин и самодельных взрывных устройств применяется метод разминирования с помощью НРТК, оснащенного специальным устройством для разминирования.

Этот комплекс обследует дороги и подъездные пути к ЛБС, уничтожая методом наезда катками специального устройства на взрывоопасные предметы. В результате происходит дистанционный подрыв ВОП и его обезвреживание.

Робототехнический комплекс позволяет проводить разминирование, не привлекая личный состав саперов и не подвергая риску их жизни. Управление осуществляется с помощью специального пульта с достаточно большого расстояния, а также для более высоких темпов разминирования.

В военном ведомстве ранее сообщили, что артиллеристы группировки войск «Днепр» разнесли полевой склад боеприпасов ВСУ неподалеку от города Орехов в Запорожской области. Точные и неожиданные удары наших артиллеристов не оставили противнику ни единого шанса уберечь хранилище боеприпасов.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #ВСУ #уничтожение #запорожская область #Ореховское направление #нртк
