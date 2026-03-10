МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Fars: Израиль нанес ракетный удар по школе на западе Ирана

Информации о пострадавших и погибших нет.
Глеб Владовский 10-03-2026 08:58
© Фото: Sha Dati XinHua Globallookpress

Армия обороны Израиля обстреляли школу в иранском городе Хомейн. Об этом сообщило агентство Fars.

«Школа... стала мишенью враждебных действий Израиля. Несколько домов вокруг школы получили повреждения», - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших или погибших не приводится.

Напомним, 28 февраля по школе для девочек на юге Ирана был нанесен удар, в результате которого более 170 человек, среди которых большая часть дети, погибли. Иранская сторона обвиняет в этом Соединенные Штаты.

Как передавало агентство Fars, Иран уже установил личности, кто нанес удар по школе. Также установлены авиабазы, с которых поднимались самолеты, и гражданства летчиков.

#школа #Израиль #Иран #ракетный удар
