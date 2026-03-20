Расчеты «Гиацинтов» разрушили укрепленные позиции ВСУ в частной застройке

Артиллерийский удар 152-миллиметровыми снарядами нанесен на территории Запорожской области.
20-03-2026 17:09
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении укрепленных позиций украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции. Это сделали артиллеристы группировки войск «Восток».

Цели находились на территории Запорожской области. Враг прятался в частной застройке - позиции неприятеля выявили при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Военнослужащие применили 152-миллиметровые орудия «Гиацинт-Б». Расчеты выполнили серию залпов. Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что из-за высокой точности огня и плотности залпов враг не успел покинуть позиции до их полного разрушения. Боевики остались под завалами. 

Ранее сообщалось, что «Град» морских пехотинцев ликвидировал дроноводов ВСУ на Добропольском направлении. В тот раз враг был поражен 122-миллиметровыми реактивными снарядами. 

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#артиллерия #спецоперация #запорожская область #Гиацинт-Б #группировка восток
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
