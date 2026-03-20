Минобороны России сообщает об уничтожении укрепленных позиций украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции. Это сделали артиллеристы группировки войск «Восток».

Цели находились на территории Запорожской области. Враг прятался в частной застройке - позиции неприятеля выявили при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Военнослужащие применили 152-миллиметровые орудия «Гиацинт-Б». Расчеты выполнили серию залпов. Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что из-за высокой точности огня и плотности залпов враг не успел покинуть позиции до их полного разрушения. Боевики остались под завалами.

Ранее сообщалось, что «Град» морских пехотинцев ликвидировал дроноводов ВСУ на Добропольском направлении. В тот раз враг был поражен 122-миллиметровыми реактивными снарядами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.