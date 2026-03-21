«Я рад»: Трамп прокомментировал смерть спец-прокурора Мюллера

Президент США Дональд Трамп, комментируя смерть бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, выразил удовлетворение тем, что тот больше не будет вредить невиновным. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Роберт Мюллер только что умер. Хорошо, я рад, что он мертв. Он больше не сможет причинять вред невинным людям!» - сказал он.

Трамп таким образом прокомментировал смерть бывшего спецпрокурора из-за того, что именно Мюллер два года расследовал утверждения о якобы вмешательстве России в выборе США. Он не нашел свидетельств «сговора», наличие которого опровергли как в Кремле, так и в Белом доме.

Ко всему этому, в мае 2023 года американский спецпрокурор Джон Дарэм опубликовал доклад, в котором говорилось, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами «сговора» Трампа с Россией.

Сегодня, 21 марта, не стало экс-спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал якобы вмешательство России в выборы США в 2016 году. Ему был 81 год. Причина смерти не разглашается.