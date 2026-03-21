Умер расследовавший «вмешательство» РФ в выборы США спецпрокурор Мюллер

Роберту Мюллеру был 81 год.
Виктория Бокий 21-03-2026 22:26
© Фото: Stefani Reynolds, CNP, AdMedia, Globallookpress

Умер экс-спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследовал якобы вмешательство России в выборы США в 2016 году. Об этом сообщает MS NOW.

Мюллеру был 81 год. Он ушел из жизни в пятницу.

Известно, что спецпрокурор после победы президента США Дональда Трампа на выборах 2016 года два года расследовал «российское дело», но не нашел ни единого доказательства «сговора». В мае 2023 года был опубликован доклад спецпрокурора Джона Дарэма, в котором говорилось, что ни правоохранители США, ни разведка не имели реальных доказательств сговора Трампа с РФ.

В июле 2025 года ЦРУ сообщало, что доклад о вмешательстве России в выборы США в 2016 году мог быть предвзятым. Он был составлен с многочисленными процедурными нарушениями и мог быть политически мотивированным.

#сша #Выборы #спецпрокурор #роберт мюллер #выборы 2016 года
