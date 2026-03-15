Дроноводы уничтожили полевые склады ВСУ в Харьковской области

Для уничтожения точек выгрузки и пунктов хранения расчеты войск беспилотных систем задействовали FPV-дроны и квадрокоптеры со сбрасываемой боевой частью.
18-03-2026 06:02
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Харьковской области специалисты войск беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили пункты хранения боекомплекта, материальных средств и провианта ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Расчеты войск беспилотных систем задействовали для уничтожения точек выгрузки и пунктов хранения FPV-дроны и квадрокоптеры со сбрасываемыми зажигательными и осколочно-фугасными боеприпасами. Координация действий расчетов производилась с использованием штатных средств связи.

Уничтожение полевых пунктов хранения, точек выгрузки и техники противника позволяет нарушить логистику снабжения материальными ресурсами. Кроме того, помогает снизить боеспособность украинских формирований на этом направлении.

В военном ведомстве ранее сообщили, что расчет 220-миллиметровой реактивной системы залпового огня БМ‑27 «Ураган» 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожил опорный пункт ВСУ в Харьковской области. Цель обнаружил оператор разведывательного беспилотника Zala во время разведки тылового района противника.

После получения точных координат был произведен залп осколочно-фугасными реактивными снарядами. Контроль результатов велся с беспилотника.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.

#Минобороны России #Харьковская область #ВСУ #уничтожение #пункты хранения
