ЦРУ: доклад о вмешательстве России в выборы мог быть предвзятым

Оценка американской разведки относительно того, что Россия якобы пыталась вмешаться в выборы президента США в 2016 году, чтобы поддержать Трампа, была составлена с многочисленными процедурными нарушениями и могла быть политически мотивированной, пишет New York Post со ссылкой на доклад ЦРУ.

В ходе проверки были выявлены «множественные процедурные аномалии», которые подрывали доверие к оценке разведывательного сообщества (ICA), включая «крайне сжатые сроки производства, строгое разделение и чрезмерное участие руководителей агентств».

Тогдашний директор ЦРУ Джон Бреннан лично отобрал аналитиков в составе ICA и привлек только аппарат директора Национальной разведки, ЦРУ, ФБР и АНБ, исключив 13 из 17 разведывательных агентств.

Он настоял на включении дискредитированного досье британского шпиона Кристофера Стила, несмотря на возражения, с целью распространения ложной информации о том, что Россия обеспечила победу Трампа в 2016 году, говорится в отчете. Стил в этот момент работал на предвыборный штаб Хиллари Клинтон.

В обзоре ЦРУ делается вывод, что аналитики работали в условиях жестких ограничений по времени, ограниченного обмена информацией и повышенного контроля со стороны высшего руководства. Некоторые аспекты доклада были скомпрометированы - особенно выводы о том, что «Путин стремился помочь Трампу победить».

Ранее стало известно, что ЦРУ пыталось влиять на итоги выборов в целом ряде стран, включая Грецию, Финляндию и Бразилию.