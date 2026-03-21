Фидан предположил, что операция против Ирана продлится еще две-три недели

Эскалация в Персидском заливе может продлиться как минимум две-три недели. Такое предположение сделал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Со слов турецкого дипломата, решающий фактор в этом вопросе – позиция США. Он добавил, что Израиль будет пытаться повлиять на США и предотвратить достижение прекращения огня или перемирия в ближайшее время.

Фидан считает, что позиции США и Израиля затягивают конфликт. Более того, Тель-Авив не хочет мира, он стремится нанести максимальный ущерб Ирану. Из-за этого вероятность переговоров на сегодняшний день мала.

«Нельзя исключать вариант короткого прекращения огня, когда начнутся переговоры, но если не будет достигнут результат, то война возобновится. Наблюдается политика Израиля, стремящегося затянуть войну на максимально долгий срок, чтобы нанести максимальный ущерб Ирану», - приводит слова турецкого дипломата TRT Haber.

Ранее МИД РФ сообщал, что Россия, Китай и Турция наряду с другими государствами-единомышленниками готовы содействовать урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Известно, что страны договорились о совместном поиске решений по имеющимся разногласиям.