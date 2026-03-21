МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Фидан предположил, что операция против Ирана продлится еще две-три недели

Со слов турецкого дипломата, мира не хочет Израиль.
Виктория Бокий 21-03-2026 21:12
© Фото: Ministry of Foreign Affairs of T, XinHua, Globallookpress

Эскалация в Персидском заливе может продлиться как минимум две-три недели. Такое предположение сделал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Со слов турецкого дипломата, решающий фактор в этом вопросе – позиция США. Он добавил, что Израиль будет пытаться повлиять на США и предотвратить достижение прекращения огня или перемирия в ближайшее время.

Фидан считает, что позиции США и Израиля затягивают конфликт. Более того, Тель-Авив не хочет мира, он стремится нанести максимальный ущерб Ирану. Из-за этого вероятность переговоров на сегодняшний день мала.

«Нельзя исключать вариант короткого прекращения огня, когда начнутся переговоры, но если не будет достигнут результат, то война возобновится. Наблюдается политика Израиля, стремящегося затянуть войну на максимально долгий срок, чтобы нанести максимальный ущерб Ирану», - приводит слова турецкого дипломата TRT Haber.

Ранее МИД РФ сообщал, что Россия, Китай и Турция наряду с другими государствами-единомышленниками готовы содействовать урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Известно, что страны договорились о совместном поиске решений по имеющимся разногласиям.

#сша #Ближний Восток #Израиль #Турция #Иран #эскалация #Хакан Фидан
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 