США разрешили получать визы россиянам только в Астане и Варшаве

США обновили правила для всех заявителей на неиммиграционные визы, записывающихся на собеседование. Об этом сообщил Госдеп.

«Заявители на неиммиграционные визы США (NIV) должны записываться на собеседование в посольстве или консульстве США в стране своего гражданства или постоянного проживания», - указано в материале.

Для граждан России местами, в которых можно подать заявление, названы следующие: Астана и Варшава. Изменения возникли из-за того, что США не проводят в России регулярные иммиграционно-визовые операции. В тоже время россияне, которые постоянно проживают в других странах, могут получать визы и в других диппредставительствах.

Нововведение касается еще 16 стран, в том числе Белоруссии, ее жителям нужно обращаться в посольство США в Вильнюсе и Варшаве, и Украины, гражданам этой страны стоит обращаться в Краков и Варшаву.

Ранее стало известно, что с 15 сентября 2025 года Китай вводит пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Нововведения касаются только граждан с обычными российскими паспортами. Безвизовый режим будет действовать год.

В ответ на это президент России Владимир Путин сообщил, что страна ответит зеркально по отношению к китайским гражданам.