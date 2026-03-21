Жителей Гавайев экстренно эвакуируют из-за наводнения

Около 5,5 тысяч жителей штата Гавайи будут эвакуированы из-за наводнения. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что соответствующие приказы получили местные жители, проживающие к северу от Гонолулу. По опубликованным в соцсетях кадрам с место событий видно, как поток мутной воды стремительно несется по улицам.

Причиной наводнения стали проливные дожди, которые обрушились на Гавайи. Из-за этого десятки домов получили повреждения.

Власти штата опасаются прорыва плотины, построенной 120 лет назад. Губернатор Джош Грин предупредил, что ущерб от наводнения может оцениваться более чем в $1 млрд.

Напомним, в начале февраля более 80 тысяч жителей города Эль-Каср-эль-Кебир в Марокко эвакуировали из-за затопления большинства кварталов и опасности значительного повышения уровня воды. Причиной этому наводнению также стали проливные дожди.