МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Жителей Гавайев экстренно эвакуируют из-за наводнения

Местные власти опасаются, что большое количество воды прорвет плотину, построенную 120 лет назад.
Виктория Бокий 21-03-2026 17:01
© Фото: X/surajit_ghosh2 © Видео: X/surajit_ghosh2

Около 5,5 тысяч жителей штата Гавайи будут эвакуированы из-за наводнения. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что соответствующие приказы получили местные жители, проживающие к северу от Гонолулу. По опубликованным в соцсетях кадрам с место событий видно, как поток мутной воды стремительно несется по улицам.

Причиной наводнения стали проливные дожди, которые обрушились на Гавайи. Из-за этого десятки домов получили повреждения.

Власти штата опасаются прорыва плотины, построенной 120 лет назад. Губернатор Джош Грин предупредил, что ущерб от наводнения может оцениваться более чем в $1 млрд.

Напомним, в начале февраля более 80 тысяч жителей города Эль-Каср-эль-Кебир в Марокко эвакуировали из-за затопления большинства кварталов и опасности значительного повышения уровня воды. Причиной этому наводнению также стали проливные дожди.

#в стране и мире #Наводнение #сша #Гавайи #Гонолулу #эвакуация
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 