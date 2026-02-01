В Марокко более 80 тыс. человек эвакуированы из-за мощного наводнения

Свыше 80 тысяч жителей города Эль-Каср-эль-Кебир, который находится в Марокко, эвакуированы в связи с затоплением большинства кварталов и опасности значительного повышения уровня воды. Об этом сообщил новостной портал Hespress.

Население города составляет примерно 120 тысяч. На данный момент уже вывезено более 84 тысяч человек в безопасные зоны. По информации портала, минувшей ночью прошла операция по экстренной эвакуации оставшихся 40 тысяч жителей.

В транспортировке людей помогали подразделения марокканской армии и отряды гражданской обороны. Кроме них, мобилизовали весь городской транспорт, автобусы и специальную технику.

Все это происходит из-за ливней, которые не прекращаются уже несколько дней на северо-западе страны. Они привели к тому, что водохранилище, сформированное плотиной «Уэд-эль-Махазин», оказалось переполнено.

Со слов гидрологов, уровень воды может достичь трех и даже пяти метров там, где раньше фиксировалось около одного метра. Ожидается, что пиковая ситуация в городе может наступить уже вечером сегодняшнего дня.

Последний раз наводнение в стране произошло в декабре 2025 года. Стихия ударила 14 декабря по региону Сафи. Известно о 21 погибшем и 32 пострадавших. К таким печальным последствиям привели мощные ливни с грозами.