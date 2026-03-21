США внесли Россию и еще четыре страны в список главных ядерных угроз

США включили Россию, Китай, Иран, Северную Корею и Пакистан в список ядерных угроз. По мнению Вашингтона, все эти страны способны нанести удар по Штатам ядерным оружием. К такому выводу пришло разведывательное сообщество американского правительства.

«Китай, Россия, Северная Корея, Иран и Пакистан проводят исследования и разрабатывают целый ряд новых, передовых или традиционных систем доставки ракет с ядерными и стандартными боеголовками, способными поразить территорию страны», - сказано в докладе.

По оценкам разведки США, сейчас Штатам угрожает три тысячи ядерных ракет, но к 2035 году их будет уже 16 тысяч. В докладе сообщается об испытаниях КНДР новой межконтинентальной баллистической ракеты. Свои носители конструировали и в Иране до начала американо-израильской операции, полагают в Вашингтоне. Что до России, Китая и Пакистана, то американское разведсообщество уверено, что они продолжат отдавать приоритет «передовым ракетам, способным угрожать США».

Россия, помимо того, что попала в список ядерных угроз, является для Соединенных Штатов и главной «головной болью» в Арктике. В докладе говорится, что Москва стремится расширить свое влияние в регионе за счет увеличения объемов морской торговли, добычи ресурсов и военной деятельности. Китай ведет себя скромнее, но тоже продвигает свои интересы, считают в Штатах.

Именно эти «угрозы» сподвигли президента США Дональда Трампа потребовать Гренландию, якобы для обеспечения национальной безопасности. В противном случае, остров окажется под влиянием Москвы и Пекина, предупредил Трамп. Глава датского правительства Метте Фредериксен настроена менее критически. Политик вообще не видит угроз со стороны России и Китая в адрес Гренландии, о чем сообщила на последней конференции по безопасности в Мюнхене.