Датский премьер не смогла определиться, угрожают ли РФ и КНР Гренландии

Глава датского правительства Дании Метте Фредериксен заявила о своих опасениях о том, что Россия и Китай в ближайшем будущем могут представлять опасность для Гренландии, из-за чего Европе придется реагировать на возникшую угрозу. Об этом пишет издание aif.ru со ссылкой на выступления на международной конференции по вопросам безопасности в Мюнхене.

По словам датского премьера, на данный момент, Копенгаген не видит исходящей от Москвы и Пекина опасности в адрес крупнейшего в мире острова, несмотря на то, что США пытаются продвигать соответствующую повестку. Тем не менее, Фредериксен не исключает того, что РФ и КНР могут превратиться в угрозу - в таком случае, считает политик, Дании придется действовать, исходя из своих интересов.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о начале переговоров по покупке Гренландии США. Политик выразил уверенность в том, что Европа хочет, чтобы сделка по Гренландии состоялась.