МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Датский премьер не смогла определиться, угрожают ли РФ и КНР Гренландии

Политик пообещала отреагировать на любые потенциальные угрозы.
Тимур Юсупов 15-02-2026 01:45
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости

Глава датского правительства Дании Метте Фредериксен заявила о своих опасениях о том, что Россия и Китай в ближайшем будущем могут представлять опасность для Гренландии, из-за чего Европе придется реагировать на возникшую угрозу. Об этом пишет издание aif.ru со ссылкой на выступления на международной конференции по вопросам безопасности в Мюнхене.

По словам датского премьера, на данный момент, Копенгаген не видит исходящей от Москвы и Пекина опасности в адрес крупнейшего в мире острова, несмотря на то, что США пытаются продвигать соответствующую повестку. Тем не менее, Фредериксен не исключает того, что РФ и КНР могут превратиться в угрозу - в таком случае, считает политик, Дании придется действовать, исходя из своих интересов.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о начале переговоров по покупке Гренландии США. Политик выразил уверенность в том, что Европа хочет, чтобы сделка по Гренландии состоялась. 

#Китай #Россия #в стране и мире #Гренландия #Дания #Метте Фредериксен
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 