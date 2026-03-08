МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Песков: отключения интернета связаны с обеспечением безопасности

Песков отметил, что решения для бизнеса будут обсуждаться.
Глеб Владовский 10-03-2026 14:19
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Ограничения мобильной связи в ряде городов России связаны с мерами безопасности. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все отключения и ограничения связи происходят в строгом соответствии с действующим законодательством... Связано это все... с главной необходимостью - обеспечением безопасности», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он также отметил, что информация была предоставлена заблаговременно. Кроме того, по его словам, проблемы, которые испытывает бизнес из-за таких ограничений, будут отдельно обсуждаться.

Ранее в Сети появилась информация, что в ряде районов Москвы наблюдались перебои в работе мобильной связи. Похожие проблемы были зафиксированы и в Санкт-Петербурге.

