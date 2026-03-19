Расчет «Града» сорвал ротацию ВСУ на Добропольском направлении

Подразделение постоянно меняет маршруты и огневые точки, чтобы дезориентировать противника. Скорость и мобильность остаются ключевыми факторами в работе РСЗО.
Артём Желтиков 19-03-2026 11:38
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Расчет реактивной системы залпового огня «Град» сорвал попытку ротации подразделений ВСУ на Добропольском направлении. Об этом сообщил наш корреспондент Артем Желтиков, работавший на месте.

Разведка выявила перемещение противника, после чего координаты оперативно передали артиллеристам 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Центр». Несмотря на ясную погоду, которая повышает риски для расчета, бойцы быстро подготовили установку к стрельбе и выдвинулись на позицию.

Во время работы «Град» находился практически в открытой местности, а огонь велся по движущейся цели, что требует особой точности и скорости.

«После того как мы приезжаем на огневую позицию, выставляется угломер. Прицел наводится на точку наводки. Ну и дальше идет отработка по цели», - пояснил старший наводчик боевой машины Дмитрий Черных.

Корректировку и сопровождение обеспечивала группа воздушного наблюдения. Часть бойцов выдвигалась заранее, чтобы проверить безопасность района и минимизировать риски для боевой машины. В результате удара попытка ротации была сорвана, а цель - уничтожена. После выполнения задачи расчет оперативно сменил позицию, чтобы избежать ответного удара.

«Направление у нас Добропольское, отработали мы быстро, цель была уничтожена. После этого также быстро откатились, на позицию. Позиций у нас много, мы их постоянно меняем, то есть постоянно путаем противника, по одному пути мы не ездим. Постоянно новые точки, новые выжидательные позиции, новые огневые позиции», - отметил командир боевой машины Павел Панов.

На этом направлении подразделения группировки «Центр» продолжают наступление, продвигаясь и создавая условия для дальнейшего развития операций вглубь обороны противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#РСЗО #Град #Центр #наш эксклюзив
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
