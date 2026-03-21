МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Швейцария сняла санкции с семи российских граждан

Имена этих людей остаются неизвестными.
Дарья Ситникова 21-03-2026 03:41
© Фото: Renato Bordoni, imageBROKER.com, Global Look Press

Швейцария вывела из-под антироссийских санкций семь человек. Об этом говорится в заявлении Госсекретариата экономики страны.

«(Из санкционного списка, - Прим.ред.) были исключены семь физических лиц», - указано в заявлении ведомства.

Их имена остаются неизвестными. Меры вступят в силу 20 марта 2026 года в 23:00 по местному времени (01:00 мск 21 марта), пишет Life.ru.

Ранее стало известно, что Евросоюз отменил санкции в отношении дочери президента «Транснефти» Майи Токаревой и нидерландского бизнесмена Нильса Трооста. Токарева в 2025 году судилась с ЕС по вопросу снятия ограничений.

Кроме того, США сняли санкции на продажу нефти и нефтепродуктов из РФ, находящихся в море и загруженных на суда до 12 марта. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, такое решение поспособствует стабилизации мирового рынка.

Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 