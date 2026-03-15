Японцы назвали «позором века» поведение премьера Такаити в США

Японские пользователи соцсети Х массово критикуют премьер-министра страны Санаэ Такаити за ее излишне эмоциональное поведение во время торжественного ужина в Белом доме. Всему виной фотография, на которой политик запечатлена с полувскинутыми руками и широко открытым ртом. Поза Такаити передает ее бурный восторг от происходящего. Соотечественники не оценили.

«Позор для Японии. Позор века», - написал один из пользователей Х, комментируя опубликованный Белым домом снимок.

Многие комментаторы сочли, что в нынешней непростой международной ситуации подобная эмоциональная реакция главы правительства выглядит странно и может свидетельствовать о чрезмерной близости с США. Санаэ Такаити начитавшись отзывов поспешила оправдаться. Она объяснила, что во время ужина оркестр Белого дома исполнил песню известной японской рок-группы X Japan, которая является ее любимой.

В неловкую ситуацию успел попасть и хозяин Белого дома - президент США Дональд Трамп. На официальных переговорах с Такаити накануне он упрекнул официальный Токио в том, что тот не предупредил Штаты о нападении на Перл-Харбор. Этой шуткой он ответил на вопрос японского журналиста, почему Вашингтон не уведомил союзников о грядущем нападении на Иран. Позже Трамп добавил, что Штаты молчали, чтобы сохранить эффект неожиданности.