Россиянам рассказали, чем грозит потеря водительского удостоверения

Утрата документа может запустить мошенническую схему.
Владимир Рубанов 21-03-2026 11:45
© Фото: Belkin Alexey news.ru, Global Look Press

Попавшие в руки преступников водительские права не дают им возможности быстро оформить крупный кредит, особенно если требуется личное присутствие и биометрия, рассказал RT старший преподаватель кафедры КБ-14 «Цифровые технологии обработки данных» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Игорь Котилевец. Но и с одним этим документом злоумышленники могут создать множество проблем.

Современные преступные схемы стали более изощренными и опасными, объяснил эксперт. Для мошенников главная ценность утраченного документа - это возможность создать "цифрового двойника" владельца.

«Документ становится ключом к подтверждению личности в тех сегментах финансового сектора, где контроль менее строгий, чем в топовых банках», - пояснил специалист.

В первую очередь, речь идет о микрофинансовых организациях (МФО) и сервисах онлайн-займов, - добавил он. Кроме того, утраченные права могут использовать в салонах сотовой связи или небольших банковских отделениях для получения сим-карт и дебетовых карт.

Также документ может послужить основанием для аренды жилья, автомобилей или инструментов в ломбардах. Все последующие долги и правонарушения будут оформлены на владельца удостоверения, отметил аналитик.

Важно понимать, что мошенники действуют быстро, подчеркнул Котилевец. Обычно они пытаются реализовать найденные или украденные документы в течение первых 24-72 часов, пока владелец не начнет процедуру блокировки.

Эксперт посоветовал немедленно обратиться в ГИБДД с заявлением об утрате документа. Это аннулирует его в реестре, и если его попытаются предъявить инспекторам или сотрудникам банка, система покажет, что документ недействителен. Кроме того, можно подать заявление в полицию о краже (если права украли) или об утере - это обеспечит юридическую защиту. При оформлении кредитов мошенниками это поможет подтвердить, что в момент сделки документом владели не вы.

Еще можно использовать инструмент самозапрета на кредиты, доступный через портал госуслуг. Эта мера фактически делает невозможным получение любых займов без личного разрешения, даже если у злоумышленников есть идеальная копия документов.

Мошенники не могут обойти самозапрет на получение кредитов, рассказал ранее эксперт. Однако они могут получить доступ к личному кабинету жертвы на портале «Госуслуги». Более того, злоумышленники могут принудить человека снять это ограничение, используя обман, шантаж или угрозы.

#полиция #ГИБДД #документы #Мошенники #водительское удостоверение #права #микрокредиты
