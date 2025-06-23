Чернышенко: единые учебники по всем предметам появятся в 2026 году

В 2026 году в российских школах появятся единые учебники по всем предметам, к следующему году они будут полностью готовы, анонсировал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Минпросвещения с Академией наук сейчас ведут очень большую работу по созданию единого такого пула учебников», - отметил он в беседе с агентством РИА Новости.

Ранее в ходе брифинга по итогам учебного года министр просвещения Сергей Кравцов обещал осуществить выпуск единых учебников в течение трех лет.

Напомним, с начала нового учебного года в нашей стране также введут единый стандарт изучения всех школьных предметов. Речь идет об общих требованиях по конкретным темам и часам изучения, сообщил глава Минпросвещения.