Трамп заявил, что прожить до 200 лет ему помешает только фастфуд

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что фастфуд мешает ему дожить до 200 лет. Об этом он сказал на церемонии в Белом доме в честь футбольной команды Военно-морской академии США.

«Он сказал: “Президент Дональд Трамп, безусловно, лучше. Если бы он не ел фастфуд, он бы дожил до 200 лет”. И я люблю этого парня», - сказал Трамп.

В своей речи он вспомнил оценку своего бывшего врача Ронни Джексона, которую тот озвучил в беседе с журналистами. Его спросили, кто здоровее - Барак Обама, Джорд Буш - младший или Трамп.

На что Джексон ответил, что Трамп, «безусловно, лучше». Однако именно фастфуд мешает ему дожить до 200 лет, пишет RT.

Трамп ранее заявил, что не стал информировать союзников о предстоящей операции против Ирана ради эффекта неожиданности. С его слов, в начале конфликта они делали все «очень тщательно и никому об этом не говорили» для получения ожидаемой реакции.