В ходе переговоров в Женеве Москва и Вашингтон продолжат обсуждать «понимание Аляски», направленное на устранение причин украинского конфликта. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya.

Глава МИД подчеркнул, что российская делегация в Женеве подтвердит свою приверженность договоренностям, достигнутым лидерами России и США на саммите в Анкоридже, штат Аляска. Он отметил, что Европа пытается отклонить курс президента США Дональда Трампа, согласованный на этом саммите, и добиться включения в процесс урегулирования.

Министр также указал, что европейские страны предлагают только гарантии безопасности для Украины, направленные против России, что вызывает у Москвы недоумение. По словам Лаврова, Россия ценит позицию администрации США и президента Дональда Трампа, но готова к диалогу с Европой только после того, как она пересмотрит свои подходы к урегулированию конфликта.

Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности к переговорам с Европой. Но это возможно только тогда, когда европейские страны осознают свои ошибки и предложат конструктивные решения.

В Швейцарии 17 и 18 февраля прошел третий раунд переговоров об урегулировании украинского кризиса. Встречи делегаций России, Украины и США прошли в закрытом формате. В первый день саммита, по информации источников, переговоры были напряженными. Консультации проходили не только в трехстороннем формате, но и в двусторонних. Российская сторона оценила состоявшиеся переговоры как тяжелые, но деловые.