МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Al Jazeera: в Тегеране утром прозвучали новые взрывы

Тревогу объявляли также в Саудовской Аравии, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.
Владимир Рубанов 20-03-2026 07:53
© Фото: Sha Dati, XinHua, Global Look Press

Утром в пятницу в Тегеране раздались мощные взрывы, системы ПВО наносят удары по целям. В городе виден дым. По сообщению корреспондента Al Jazeera Arabic в Тегеране, по всему городу были слышны разрывы, когда системы ПВО перехватили приближающиеся американские и израильские беспилотники.

Всего около пяти ударов нанесли в ночь на пятницу по Тегерану, уточняет телеканал. Один из них пришелся по военному комплексу Парчин. Взрывы были слышны на востоке и в центре города.

Авиаудары по Ирану продолжаются накануне персидского Нового года. Несколько раз за ночь над Тегераном работала противовоздушная оборона. Одновременно с этим КСИР и Вооруженные силы Ирана объявили о нанесении Израилю нескольких волн ракетных ударов.

В утренние часы по всему северу Израиля прозвучали сотни сирен воздушной тревоги, предупреждающих людей о необходимости укрыться в убежищах из-за ожидания новых ракетных ударов со стороны Ирана. Атаки шли и в течение всей ночи.

В ранние часы пятницы удары пришлись на район Иерусалима. За час в городе четыре раза объявляли воздушную тревогу. Такая интенсивность ударов соответствует периоду частых бомбардировок, которые были в начале войны, отмечает корреспондент. Системы ПВО работали также в Саудовской Аравии, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.

Корпус стражей исламской революции объявил о нанесении ударов по объектам в Иерусалиме, Хайфе и Эд-Дафре в ОАЭ. Для атаки применялись ракеты Khorramshar, Qadr и Emad.

Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 